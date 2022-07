A causa del grave incidente ad Arlate consumatosi ieri sera, sabato 16 luglio 2022, è morta la donna che si trovava a bordo dell'auto.

Grave incidente ad Arlate, è morta la donna a bordo dell'auto

La conferma ufficiale del tragico epilogo dell'incidente ad Arlate di ieri, sabato 16 luglio 2022, è giunta poco fa ed è stata riportata dai colleghi di primamerate. La donna di 50 anni che si trovava a bordo dell'auto, sul lato del passeggero, è morta nella notte. Si chiamava Luciana Vanoncini ed era residente a Olgiate Molgora. Le sue condizioni erano parse drammaticamente serie già sul posto.

Troppo gravi le sue condizioni

Mentre l'uomo alla guida dell'auto è stato sbalzato fuori, la donna che si trovava sul lato del passeggero è rimasta intrappolata nell'abitacolo. Infatti, I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare 2 ore per liberarla e per fare questo hanno utilizzando pistoni e cesoie idrauliche. Quindi, solo intorno alle 2 di notte i Vigili sono riusciti a estrarre la donna dall'autovettura e passarla nelle mani dei soccorritori. Purtroppo però, le sue condizioni erano già molto gravi e nonostante le cure ricevute sia sul posto, sia in ospedale, la donna non ce l'ha fatta.

Dinamiche ancora da chiarire

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, che sono al momento al vaglio dei Carabinieri. L'auto, una Pegeut 206 cabriolet proveniva da Imbersago quando ha tagliato la corsia opposta e si è andata a schiantare contro un albero.

