Ultimo giorno per fare i regali di Natale: da domani scatta la zona rossa CHI RIMANE APERTO

Non avete ancora comprato tutti i regali di Natale? Vi restano due scelte: o affidarvi al buon cuore di Babbo Natale, sperando che esaudisca tutti i desideri, oppure dovete mettervi in marcia oggi, mercoledì 23 dicembre 2020 e finire le compere. Sì perchè da domani, giovedì 24 dicembre a Lecco così come in tutto il resto del paese, scatterà la zona rossa (ricordiamo che per spostarsi servirà l’autocertificazione: potete cliccare qui per stamparla).

Ultimo giorno per fare i regali di Natale: da domani scatta la zona rossa, ecco chi rimane aperto

Ecco gli esercizi commerciali che rimarranno aperti in “zona rossa”:

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati Commercio al dettaglio di biancheria personale Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Bar e ristoranti potranno fare servizio di asporto sino alle 22 mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

E in zona arancione?

Nei giorni arancioni i negozi saranno aperti (non centri commerciali), fino alle 21 . Ancora chiusi bar, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie con le stesse regole su asporto e consegna a domicilio.

Memorandum delle regole sugli spostamenti perchè… repetita iuvant

Ricordiamo ancora una volta le regole che saranno in vigore durante queste feste a cavallo tra 2020 e 2021

Per tutto il periodo delle feste di Natale (dal 24 dicembre al 6 gennaio) si può andare — al massimo in due, e con un solo spostamento al giorno — a trovare un parente o un amico, ANCHE FUORI DAL COMUNE (ma all’interno della propria regione).

Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 (ovvero ZONA ROSSA ) vale solo questa deroga, quella dello spostamento per andare a fare visita ai parenti o agli amici: al massimo in due, non includendo minori, disabili o persone non autosufficienti; al massimo con uno spostamento per giorno.

2021 (ovvero ) vale solo questa deroga, quella dello spostamento per andare a fare visita ai parenti o agli amici: al massimo in due, non includendo minori, disabili o persone non autosufficienti; al massimo con uno spostamento per giorno. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 (ZONA ARANCIONE), in più è permesso spostarsi dal proprio comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti, percorrendo una distanza «non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni»: ma resta vietato recarsi nel capoluogo di provincia. Facciamo qualche esempio in “salsa lecchese” quindi. In questi giorni, se abito a Lecco, posso uscire per fare un passeggiata sulla ciclabile ma attenzione: non posso uscire dal confine comunale arrivando fino a Vercurago. Per contro, se abito a Malgrate (o comunque in un paese con meno di 5000 abitanti) posso uscire dal comune e muovermi per un massimo di 30 chilometri (non posso arrivare a Colico ad esempio), ma non posso andare a Lecco, che è città capoluogo.

Tutte le misure