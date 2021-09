Trovata senza vita tra le rocce lungo l'Adda la donna scomparsa giovedì

E' stata ritrovata senza vita Orquidea Rosario, la donna scomparsa nella mattinata di giovedì 9 settembre. Come riportano i colleghi di primamonza.it la triste notizia è stata confermata nella tarda serata di ieri, lunedì 13 settembre. La salma della 45enne residente a Porto d'Adda è stata trovata a Paderno nella zona del Santuario della Madonna della Rocchetta.

Ritrovata senza vita tra le rocce lungo l'Adda la donna scomparsa

Il corpo della donna ormai privo di vita è stato ritrovato tra le 19 e le 20 di lunedì in una zona rocciosa a ridosso del fiume Adda, non molto lontano dal Santuario della Madonna della Rocchetta, ma comunque fuori dall'acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra Saf del Comando di Lecco con 3 unità e una squadra di 5 Volontari del Distaccamento di Merate. I pompieri hanno lavorato fino a mezzanotte circa per recuperare il corpo di Orquidea. L'ipotesi più probabile è che la donna sia scivolata mentre percorreva il sentiero sterrato, finendo in fondo al dirupo, anche se gli inquirenti stanno ancora vagliando ogni possibilità. La salma è ora composta presso l'ospedale di Lecco, in attesa che l'ufficiale giudiziario decisa se disporre l'autopsia o meno.

Della donna, residente nel comune brianzolo di Cornate, si erano perse le tracce giovedì in mattinata quando la 45enne di origini domenicane era uscita di casa per quella che pareva essere una passeggiata lungo le rive del fiume. Era uscita senza portar via nulla, come se dopo poco dovesse ritornare. E invece nessuno ha più avuto sue notizie.

Le ricerche

Le ricerche erano iniziate subito con Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione civile impegnati con più uomini e mezzi nella ricerca della 45enne. Anche il compagno della donna, Stefano Tironi, aveva lanciato un drammatico appello "Se qualcuno ha visto Orquidea si faccia avanti: siamo tutti disperati".

Nelle ultime ore purtroppo il tragico epilogo e il ritrovamento del corpo senza vita della 45enne hanno spento ogni speranza.