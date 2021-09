Ricerche per una donna scomparsa: l'ultimo avvistamento lungo l'Adda. Come riportano i colleghi di primamonza.it sono ore di grande apprensione a Porto d'Adda: da ieri mattina, giovedì 9 settembre 2021, non si hanno più notizie di Orquidea Rosario.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 settembre 2021, quando alcune amiche di Orquidea Rosario ne hanno denunciato la scomparsa attraverso numerosi post apparsi su Facebook. La donna, 45enne di origine sudamericana, è stata vista l'ultima volta nella giornata di ieri, giovedì, a Cornate, più precisamente nella frazione di Porto d'Adda, lungo il percorso pedonale che costeggia il fiume Adda. Al momento della scomparsa Orquidea Rosario indossava una t-shirt viola, un paio di leggins neri e un paio di scarpe da tennis scure. Questa la descrizione fatta su Facebook da un'amica della donna.

Segnalare ai Carabinieri

La notizia è iniziata a circolare su numerosi gruppi Facebook del territorio, in particolare in quelli dei Comuni che costeggiano l'Adda. L'appello è stato condiviso anche dai gestori dello Stallazzo, il punto di ristoro situato a Paderno d'Adda, nei pressi di Porto. L'invito rivolto a tutti i cittadini è ovviamente quello di segnalare ai Carabinieri eventuali avvistamenti della donna.

