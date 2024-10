Tragico incidente nella serata di ieri, sabato 19 ottobre 2024, a Colle Brianza: intorno alle 21.30 un uomo di 89 anni sarebbe stato travolto dal cancello di una casa, in via Lecco.

Travolto da un cancello, muore un 89enne

Un tragico incidente domestico, quello verificatosi nella serata di ieri, i cui contorni sono ancora da chiarire, e nel quale ha perso una vita un 89enne dopo essere stato travolto dal cancello di un'abitazione in via Lecco.

L'allarme è scattato intorno alle 21.30;sul posto si è precipitata la Croce Verde di Bosisio Parini, oltre ai Vigili del fuoco, ma per l'89enne non ci sarebbe stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo l'impatto con il cancello. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.