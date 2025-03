Un palinsesto ricchissimo, con spettacoli per tutte le età, incontri con esperti e laboratori artistici e culturali. E' pronta a partire sabato, 29 marzo 2025, la sesta edizione della rassegna Campsirago Luogo d’Arte, organizzata da Campsirago Residenza e presentata nella mattinata di oggi, martedì 25 marzo, a Palazzo Gambassi dal direttore artistico Michele Losi.

Campsirago Luogo d'Arte: al via la sesta edizione

La nuova programmazione propone tre weekend, ognuno contraddistinto da un tema differente. Il primo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 marzo, dal titolo Per un teatro dell’incolto: natura, comunità e cultura, inaugura un ampio progetto di ricerca e di attivazione culturale territoriale con l’obiettivo di creare una rete di progettazione che unisca gli aspetti performativi con quelli della divulgazione e dell’educazione ambientale.

"In programma, in anteprima nazionale, il nuovo spettacolo di Campsirago Residenza InNatura, per bambini, famiglie e adulti - spiega Losi - ma anche laboratori artistici a tema, due incontri gratuiti e la performance Alberi maestri. Quest'ultima, come da tradizione, in programma da Mondonico a Campsirago ma arricchita dalla presenza di Fabio Pinzi, uno dei maggiori esperti di permacultura in Italia".

Il weekend del 12 e 13 aprile "Per un’ecologia queer: desideri, possibilità, attivismo" esplorerà invece il tema dell’identità di genere con spettacoli teatrali in natura e laboratori artistici per le nuove generazioni e per adulti.

La rassegna si conclude il 17 e 18 maggio con il fine settimana intitolato "Foreste in cammino: le radici dell’arte affondano nei territori". In programma spettacoli e laboratori interamente dedicati al mondo arboreo.

Come sempre la rassegna si svolgerà a Palazzo Gambassi, sui suoi palchi all’aperto e nel bosco dell’antico borgo medievale di Campsirago. Inoltre, grande novità di quest’anno, Campsirago Residenza aggiunge alla rassegna due serate di musica live e ascolto condiviso di vinili nel suo JAZZ CAFE’. Giovedì 17 aprile e giovedì 15 maggio dalle ore 19.00 a Campsirago Residenza il pubblico può assistere a concerti con ospiti speciali, presentazioni in anteprima di album e può portare i propri vinili da ascoltare insieme con un impianto audio d’eccezione settato e installato dal batterista e ingegnere del suono giapponese Nori Tanaka. I componenti dell’impianto valvolare sono stati selezionati personalmente da Tanaka e arrivano da Stati Uniti, Giappone, Canada, Germania, Italia.

"Campsirago Residenza si anima così da marzo a maggio con appuntamenti differenti e volti a creare sempre di più una comunità culturale nel borgo di Campsirago, a offrire al pubblico e alle nuove generazioni - dai più piccoli (a partire da un anno) ai ragazzi e alle ragazze - esperienze teatrali e artistiche innovative e a realizzare momenti e spazi di confronto, discussione e condivisione intorno a tematiche ambientali e di rigenerazione a base culturale - prosegue Losi - La rassegna primaverile è anche occasione per una gita fuori porta nella natura incontaminata del Monte di Brianza, che unisce la bellezza del panorama su Montevecchia e sulla vallata, la visita al quattrocentesco Palazzo Gambassi ad attività artistiche per tutte le età".

Tante e importanti le collaborazioni con parchi, enti, associazioni e realtà del territorio che hanno reso possibile l'organizzazione della rassegna realizzata in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza e finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. Ha il sostegno di Fondazione Cariplo, Ministero della cultura, Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Lecco. All'organizzazione hanno collaborato anche Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Ente regionale servizi agricoltura foreste Lombardia, Cooperativa Eliante, Parco del Monte Barro, Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Rete Italiana dei giovani Facilitatori delle Aree Interne, Associazione OGVN; e con Parco Nord Milano, Consorzio Forestale Lecchese, Accademia Nazionale Permacultura, Comunità Melovivo APS, Collettiva La Tassa Degenere.

Il programma completo

Sabato 29 marzo

Ore 16.00 Animali in gioco Laboratorio con postazioni esperienziali e ludiche. Da 1 a 3 anni.

Ore 18.00 InNatura, anteprima nazionale Spettacolo itinerante. Dai 4 anni.

un progetto di Emanuela Dall’Aglio | regia Emanuela Dall’Aglio | con la collaborazione artistica di Michele Losi | con Sebastiano Sicurezza, Riccardo Paltenghi, Arianna Losi, Noemi Bresciani | voci di Emanuela Dall’Aglio, Laura Cleri e Isabella Brogi | musica Fabiano Fiorenzani | sound design Andrea Salvadori | una produzione Campsirago Residenza

Ore 19.00 Natura, Comunità e Cultura. Incontro gratuito con Fabio Pinzi. A seguire aperitivo a offerta libera a partire da 5€.

Domenica 30 marzo

Ore 9.30 Alberi maestri Performance itinerante lungo il sentiero tra Mondonico e Campsirago. Il percorso è arricchito da momenti di presentazione della pratica di permacultura con Michele Losi, Sofia Bolognini e Fabio Pinzi.

composizione nello spazio Michele Losi | drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi | suono Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi | in scena Michele Losi | un progetto di Campsirago Residenza

Ore 11.00 InNatura, anteprima nazionale Spettacolo itinerante. Dai 4 anni. Un progetto di Emanuela Dall’Aglio | regia Emanuela Dall’Aglio | con la collaborazione artistica di Michele Losi | con Benedetta Brambilla, Stefano Pirovano, Sebastiano Sicurezza, Noemi Bresciani | voci di Emanuela Dall’Aglio, Laura Cleri e Isabella Brogi | musica Fabiano Fiorenzani | sound design Andrea Salvadori |una produzione Campsirago Residenza

Ore 11.00 Animali in gioco Laboratorio con postazioni esperienziali e ludiche. Da 1 a 3 anni.

Ore 12.00 Per un teatro dell’incolto: rigenerare i luoghi attraverso l’arte pubblica Incontro gratuito.

Ore 16.00 Bestiacce... tante facce! Laboratorio artistico Dai 4 agli 8 anni.

Ore 18.00 InNatura, anteprima nazionale Spettacolo itinerante. Dai 4 anni.

Sabato 12 aprile

Ore 15.00 Il ritorno al pianeta terra Fiaba in cammino di e con Giulietta De Bernardi. Dai 4 anni. Drammaturgia Giulietta De Bernardi e Mariella Navale | consulenza drammaturgica Eric Rettatore e Daniela Parafioriti

Ore 16.00 Botanica queer Spettacolo itinerante delle Nina’s Drag Queens. Adulti e adolescenti dai 12 anni. Di e con Ulisse Romanò | costumi Rosa Mariotti | sarta Antonella Vino | copricapo Martina Lenci | illustrazioni Maddalena Oppici | produzione APARTE SOC. COOP. | con il sostegno di Fondazione Cariplo, Comune di Milano, Sorellanza

Ore 16.30 Sono... ciò che voglio! Laboratorio artistico. Dai 6 ai 10 anni.

Ore 17.30 Tuttu fuori dalle tane! Laboratorio a cura de La Tassa Degenere. Per adulti.

Domenica 13 aprile

Ore 10.30 Il ritorno al pianeta terra Fiaba in cammino di e con Giulietta De Bernardi. Dai 4 anni.

Ore 11.00 Botanica queer Spettacolo itinerante delle Nina’s Drag Queens.

Ore 14.30 Sono... ciò che voglio! Laboratorio artistico. Dai 6 ai 10 anni.

Ore 16.00 Il ritorno al pianeta terra Fiaba in cammino di e con Giulietta De Bernardi. Dai 4 anni.

Giovedì 17 aprile, ore 21.00 Jazz cafè con concerto live del Diletta Longhi Quartet. Special guest internazionale: Nori Tanaka. Prima e dopo le esibizioni ascolto condiviso di musica (dalle ore 19.00).

Giovedì 15 maggio, ore 21.00 Jazz cafè con Andrea Ferrari quintet in LiQUID WALLS; prima e dopo il concerto ascolto condiviso di musica (dalle ore 19.00).

Sabato 17 maggio

Ore 16.00 Albero Spettacolo di teatro di figura e d’attore di Drammatico Vegetale. Dai 2 ai 6 anni. Di Pietro Fenati | con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni | regia Pietro Fenati | scenografia e figure Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni | musiche Saya Namikawa | luci e audio Alessandro Bonoli | organizzazione William Rossano, Sara Maioli | produzione Drammatico Vegetale

Ore 17.15 Tutte le forme del legno Laboratorio esperienziale. Da 1 a 3 anni.

Domenica 18 maggio

Ore 10.00 Alberi Maestri Performance itinerante lungo il sentiero tra Mondonico e Campsirago. La performance sarà arricchita da approfondimenti sulla gestione delle risorse forestali a cura del Consorzio Forestale Lecchese, ERSAF Lombardia.

Ore 10.00 Tutte le forme del legno Laboratorio artistico. Da 1 a 3 anni.

Ore 11.15 Albero Spettacolo di Drammatico Vegetale. Dai 2 ai 6 anni.

Ore 14.00 Woodmark, very natural very demure Laboratorio a cura di Associazione OGVN. Per adulti.

Ore 15.00 Si fa presto a dire legno! Laboratorio artistico. Dai 4 agli 8 anni.

Ore 16.00 Albero Spettacolo di Drammatico Vegetale. Dai 2 ai 6 anni.

Biglietteria:

Per tutte le informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito www.campsiragoresidenza.it. Per i laboratori è fortemente consigliata la prenotazione scrivendo a info@campsiragoresidenza.it o sul numero WhatsApp 375 670 0532.