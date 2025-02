Un vasto incendio è scoppiato questa mattina, lunedì 24 febbraio 2025, a Colle Brianza, poco dopo le 8. Le fiamme si sono sviluppate nella frazione di Nava, all'interno di un'azienda situata in via Lariana che produce materiali per l'edilizia. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco: sei veicoli in totale, tra cui due autobotti, un'autopompa serbatoio, un'autoscala carro aria e un mezzo di servizio. Per spegnere l'incendio, i pompieri hanno utilizzato un idrante situato nel centro del paese.

Incendio a Colle Brianza: esplosione in azienda e rischio amianto

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola del gas, che ha coinvolto un uomo di 68 anni presente nell'azienda al momento dell'incidente. L'uomo è stato subito soccorso e sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Merate in codice rosso, indicante una situazione di massima gravità. Anche la Polizia locale, che ha chiuso la strada al traffico, e i Carabinieri, impegnati a ricostruire l'accaduto, sono intervenuti sul posto.

Mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a spegnere l'incendio, che ora risulta sotto controllo, l'uomo è riuscito a uscire autonomamente dall'azienda ed è stato trasportato in ospedale in codice verde, poiché le sue condizioni sono risultate meno gravi del previsto. Nonostante le fiamme siano state domate, permane il rischio di inquinamento dell'aria per i residenti della zona.

Un mezzo dei Vigili del Fuoco per la Protezione delle Vie Respiratorie è stato inviato in via Lariana e il sindaco, Tiziana Galbusera, presente sul posto, ha invitato gli abitanti della zona a indossare mascherine per proteggersi da un possibile inquinamento atmosferico. Secondo quanto comunicato dall'Amministrazione comunale, esiste il rischio di "presunta presenza di amianto", come riferito dall'Ats. Di conseguenza, ai residenti di "via Lariana e della frazione di Scerizza" è stato consigliato di tenere le finestre chiuse e, se necessario, di uscire di casa indossando la mascherina fino a nuovo avviso.