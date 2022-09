Trattore ribaltato: 64enne trasportato al Manzoni

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Colle Brianza: un uomo di 64 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento di un trattore. Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto nella frazione di a Giovenzana.

Trattore ribaltato: 64enne in ospedale

L'allarme con la richiesta di aiuto ai soccorritori è partito una manciata di minuti poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i Vigili de fuoco: le squadre in posto, utilizzando i cuscini di sollevamento ad aria compressa, hanno potuto liberato 64enne e lo hanno affidato alle cure dei sanitari.

A Colle infatti, con il codice rosso di massima gravità, la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza aveva già infatti inviato l'ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora e anche l'eliambulanza decollata da Como.

Dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico del 64enne fortunatamente è apparso meno preoccupante del previsto. L'uomo, che ha riportato un trauma da schiacciamento ad un piede, è stato stabilizzato prima di essere trasferito in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non critiche, all'ospedale Manzoni di Lecco.

Stamattina 25enne investito da una mietitrebbiatrice

Quello del tardo pomeriggio di oggi è stato il secondo incidente avvenuto in una zona agricola in questa funesta giornata. Stamattina un 25enne di origini straniere che dormiva in una zona agricola tra Oggiono e Annone Brianza è stato travolto da una mietitrebbiatrice.

Il malcapitato, che ha riportato un trauma cranico e ferite alla schiena, è stato trasferito in condizioni serie all'ospedale di Circolo di Varese.