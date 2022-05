Terribile scontro tra una moto e una bicicletta: due feriti in codice rosso

Dramma

Il gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 18.30 a Robbiate.

Gravissimo incidente nella serata di oggi, martedì 3 maggio 2022 a Robbiate. Due uomini, un 59enne e un ragazzo di soli 18 anni sono rimasti feriti in un terribile scontro tra una moto e una bicicletta. Entrambi purtroppo in condizioni critiche.

Terribile scontro tra una moto e una bicicletta: due feriti gravi

Al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto l'esatta dinamica del sinistro ,ma secondo una prima ricostruzione sembra che la moto, condotta dal 18enne sia entrata in collisione con la bici in sella alla quale viaggiava il 59nne. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18.30 lungo la Sp54 che in quel tratto, prende il nome di via Greppi, all'altezza del Cotonificio Brianza.

Immediatamente la situazione è apparsa drammatica: ingente la mobilitazione di uomini e mezzi di soccorso dirottati sul posto. La centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato in via Mario Greppi, a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità, le ambulanze della Croce Bianca di Merate.

Non solo ma da Milano e da Como sono stati fatti alzare in volo due elicotteri del soccorso che hanno fatto sbarcare le equipe sanitarie sul posto. Entrambi i feriti sono stati stabilizzati sul prima di essere trasferiti in ospedale sempre in codice rosso.

