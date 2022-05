Terribile scontro auto camion: traffico in tilt

Osnago

Attimi di paura nella mattinata di oggi, venerdì 13 maggio 2022 per un terribile scontro auto camion avvenuto a Osnago lungo la Sp 342 dir. Il brutto incidente, che ha causato il ferimento di una donna di 48 anni, si è verificato intorno alle 9.10 all'altezza della rotonda che regola la viabilità allo svincolo per Lomagna.

Terribile scontro auto camion

Ad entrare in violenta collisione sono state una Nissan Micra, praticamente distrutta nella parte anteriore, e un autoarticolato che proveniva da Osnago e si stava immettendo sulla Provinciale. Saranno le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto (a Osnago sono giunti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di Osnago-Lomagna e anche i colleghi del comando municipale di Cernusco Lombardone) a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro che ha fatto temere il peggio.

Inizialmente infatti, considerata la violenza dell'impatto, era massimo il timore per le condizioni di salute dell'automobilista. Sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a sirene spiegate, e con il codice rosso, una ambulanza con a bordo i volontari di Vimercate. Fortunatamente, dopo le prime tempestive cure prestate sul posto, i quadro clinico della 48enne è apparso decisamente meno preoccupante e la donna è stata trasferita in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

Traffico in tilt

Le operazioni di cura della ferita e di messa in sicurezza del luogo dell'incidente hanno notevolmente rallentato la viabilità mandando in tilt la circolazione.

In particolare lunghe code si sono formate sulla Provinciale in direzione Milano. Le forze dell'ordine hanno istituito l'uscita obbligatoria a Osnago all'altezza del luogo dello scontro con rientro nella zona industriale di via degli Artigiani.