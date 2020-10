Tamponi rapidi a Merate, partenza soft: ecco come funziona LE FOTO

Partenza soft per la sperimentazione dei tamponi rapidi a Merate. All’apertura dell’ambulatorio realizzato nelle ex scuderie del parco di Villa Confalonieri è infatti proceduto tutto regolarmente e solo pochissimi cittadini vi si sono recati per sottoporsi ai test.

Tamponi rapidi a Merate

La sperimentazione di Ats, riservata esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori, statali e paritarie, della provincia di Lecco) e al personale scolastico (docente e non docente) di ogni ordine e grado purché della provincia di Lecco, è iniziata alle 9 di oggi, giovedì 29 ottobre 2020 nella sede del Cag, nelle ex scuderie di Villa Confalonieri, ex sede del municipio di Merate (raggiungibile sia dall’ingresso di via Garibaldi che da vicolo Strecciolo). Il personale di Ats, supportato dalla Protezione civile di Merate, ha organizzato il percorso di ingresso e di uscita e due volontari, a turno, regoleranno gli accessi evitando eventuali assembramenti. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

Come funziona

Il cittadino, prima di recarsi all’ambulatorio sperimentale, è bene che si consulti almeno telefonicamente con il proprio medico di base. Quindi, una volta lì, verrà accolto dal personale dell’accettazione e dovrà compilare un modulo riportando i propri dati. Una volta espletate queste rapide procedure si passa alla somministrazione del tampone salivare rapido e quindi, dopo un’attesa stimata in circa 15/20 minuti, si conoscerà l’esito. Se sarà negativo il cittadino potrà andare a casa, se invece sarà positivo verrà sottoposto a un ulteriore tampone: in caso di ulteriore positività, dovrà andare a casa e mettersi in quarantena.

Dove parcheggiare

Le ex scuderie di Villa Confalonieri a Merate sono raggiungibili da via Garibaldi o da vicolo Strecciolo: il luogo più comodo per parcheggiare l’auto è l’Area Cazzaniga (in via Cazzaniga). Una volta all’ingresso del parco della villa basterà seguire i cartelli.