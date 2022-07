Suor Luisa Dell'Orto, fissato il funerale della suora uccisa ad Haiti

Si terranno sabato 23 luglio alle 9.30 al Parco Verde di Lomagna i funerali di suor Luisa Dell'Orto, suora missionaria uccisa ad Haiti lo scorso 25 giugno. Verrà proclamato il lutto cittadino.

Sabato i funerali di suor Luisa Dell'Orto

Come riportato dai colleghi di primamerate, la salma della religiosa aveva lasciato l'isola caraibica in cui ha prestato servizio negli ultimi vent'anni e dove è stata tragicamente assassinata nella capitale Port-au-Prince ed era giunta a Malpensa nei giorni scorsi. Sbrigate le pratiche burocratiche, è stato disposto il nulla osta per poterle rivolgere un ultimo saluto nel suo paese d'origine: Lomagna.

Il funerale si terrà sabato 23 luglio alle 9.30 al Parco Verde. Lunedì 25 luglio, a un mese dalla morte, verrà invece celebrata una messa di suffragio in chiesa alle 20.30.

Suor Luisa, originaria di Lomagna, aveva 64 anni e faceva parte dell'ordine delle Piccole sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld. Ad Haiti da oltre vent'anni, nell'isola caraibica ha dato vita a numerosi progetti umanitari, sostenuti anche dalle generose donazioni dei brianzoli. In passato era stata anche in Africa.

