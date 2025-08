superstrada

Tra venerdì 1° e sabato 2 agosto, si sono registrati 196.841 transiti a Monza, 116.277 a Costa Masnaga

Si è chiuso il il primo weekend di agosto dell’esodo estivo 2025, con volumi di traffico rilevanti sulla rete stradale e autostradale di Anas. Particolare attenzione va alla SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, tra le arterie più trafficate del fine settimana. Tra venerdì 1° e sabato 2 agosto, si sono registrati 196.841 transiti a Monza, 116.277 a Costa Masnaga e 64.153 ad Abbadia Lariana. La "Super", come viene comunemente chiamata, si conferma fondamentale nei collegamenti tra l’hinterland milanese, il lecchese e le località turistiche alpine e lacustri.

Statale 36, traffico e dolore: oltre 66mila auto in transito ad Abbadia dove ieri è morto un ciclista

Ma a fronte di questi numeri da record, il bilancio del weekend sulla Statale 36 è purtroppo segnato da gravi incidenti. Nella giornata di ieri, domenica 3 agosto, si sono verificati diversi sinistri nel tratto compreso tra Lecco e Abbadia Lariana. Il più drammatico è costato la vita a Giorgio Zanchin, 67 anni, domiciliato a Varese e residente in Svizzera, travolto da un’auto mentre era in bicicletta. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è però deceduto poco dopo.

Nemmeno un’ora più tardi, un altro ciclista, 36 anni, è stato investito nella stessa zona. È stato ricoverato all’ospedale Manzoni di Lecco in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Gli episodi hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza lungo quel tratto, spesso teatro di incidenti nei periodi di maggior traffico.

Accanto alla SS36, tra le sezioni più trafficate dell’intera rete si segnalano anche:

SS336 “dell’Aeroporto della Malpensa” con 114.281 transiti presso Gallarate ,

SS148 “Pontina” con 195.279 a Roma ,

A91 “Roma-Fiumicino” con 165.040 ,

SS101 “Salentina di Gallipoli” con 113.224 a Lequile ,

RA15 “Tangenziale di Catania” con 168.443 a Misterbianco.

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha potenziato l’impegno operativo: circa 2.500 addetti in turnazione e 1.348 cantieri sospesi fino all’8 settembre, pari all’81% di quelli attivi.

Complessivamente, nelle giornate di venerdì 1° e sabato 2 agosto, si sono registrati oltre 20,2 milioni di transiti, ai quali si sono aggiunti altri 6 milioni nella mattinata di domenica. L’aumento medio della mobilità rispetto al weekend precedente è stato dell’1,5%, con punte del 5% al Sud, 4,5% in Sicilia e Sardegna, e picchi del 7% sulle direttrici marittime.

A Roma, l’effetto Giubileo dei Giovani 2025 ha determinato un forte incremento dei flussi, con rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare tra Anagnina e Casilina nella giornata di domenica. Presìdi Anas potenziati lungo le autostrade A90 e A91 e nei pressi della Fiera di Roma, dove hanno alloggiato circa 25.000 giovani.

Il confronto con l’esodo estivo 2024 segna un incremento del traffico del +2% giovedì e +3% venerdì, mentre sabato è rimasto stabile.