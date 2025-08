lecco abbadia

È deceduto questa mattina, poco dopo il suo arrivo all’ospedale Manzoni di Lecco, il ciclista di 67 anni coinvolto in un grave incidente avvenuto intorno alle 9:00 lungo la Strada Statale 36, nel tratto tra Lecco Nord e Abbadia Lariana, in direzione Sondrio. La vittima è G.Z. L'uomo era domiciliato a Varese, ma residente in Svizzera.

E' morto il ciclista investito sulla Statale 36

L’uomo era stato investito mentre percorreva la carreggiata nord, probabilmente in bicicletta. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi – con l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e l’elisoccorso calato con il verricello direttamente sulla carreggiata – le sue condizioni erano apparse immediatamente critiche.

I medici dell’ospedale Manzoni hanno tentato di salvarlo, ma purtroppo le ferite riportate sono risultate troppo gravi: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per consentire le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’elicottero, la SS36 è stata chiusa temporaneamente con deviazioni e rallentamenti significativi.

Meno di un’ora dopo, nello stesso tratto di strada, un altro ciclista di 36 anni è stato investito. In questo caso, le condizioni non sembrano gravi e il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale, assistito dai volontari del soccorso di Mandello e dalla Polizia Stradale.

Le autorità stanno ancora accertando la dinamica degli incidenti.