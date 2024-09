Riaperta la Statale 36 dopo il crollo in galleria, ma stasera chiuderà di nuovo

AGGIORNAMENTO 14.50 Riaperta la Statale 36 dopo il crollo in galleria di questa mattina, ma nella serata di oggi, venerdì 13 settembre 2024, chiuderà di nuovo dalle 21 per consentire le operazioni di ripristino che proseguiranno sino a domattina con via libera alla circolazione alle 6. Al momento la circolazione verso Lecco è lentamente ripresa.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 Statale 36: riapertura alle 14 dopo il crollo in galleria, ma stasera chiuderà di nuovo. A causa della caduta di calcinacci al km 61,400, all’altezza di Mandello del Lario (Lecco), nella galleria Luzzeno, attorno alle 8 di questa mattina, a strada statale 36 'Del Lago di Como e dello Spluga' è stata chiusa, in mattinata, al traffico. "Interessata la carreggiata sud direzione Milano - spiega l'assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, presente sul luogo - in corrispondenza della canalina metallica installata sulla volta della galleria in prossimità del giunto, atta a smaltire le infiltrazioni d’acqua, la stessa si è staccata coinvolgendo anche una parte dei calcinacci e quindi gli stessi sono caduti sulla careggiata".

"Anas - dice l'assessore - è prontamente intervenuta, ha tolto le canaline, messo in sicurezza la corsia di marcia e quindi, nel primo pomeriggio, attorno alle 14 la strada sarà riaperta al traffico. Tuttavia, a partire dalle 21 di questa sera la corsia sarà richiusa per consentire la continuazione dei lavori di ripristino. Il traffico dalle ore 21,00 sarà quindi dirottato sulla provinciale (Sondrio direzione Lecco)".

"Nei prossimi giorni - conclude Sertori - Anas comunicherà la prosecuzione dei lavori che comunque interesserà le chiusure notturne e aggiornerà sulla situazione".

Intorno alle 15 invece riaprirà la Strada provinciale 72

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 La Strada provinciale 72 riapre nel primo pomeriggio: lo ha reso noto oggi, venerdì 13 settembre la Provincia di Lecco che si è ulteriormente mobilitata per la riapertura anche a fronte della chiusura temporanea della Statale 36 per la caduta di calcinacci nella Galleria Luzzeno.

Anche sul fronte della Statale 36 al momento la riapertura è prevista nel pomeriggio di oggi. "In merito alla notizia sulla riapertura della carreggiata sulla strada statale 36 in direzione Milano entro il primo pomeriggio, chiusa nella mattinata per caduta di calcinacci all’altezza di Mandello del Lario, nella galleria Luzzeno, sono particolarmente soddisfatto per questo annuncio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini e tutto il personale del Ministero per la grande attenzione riservata. Ringrazio inoltre l’ANAS per aver reso possibile questo importante risultato e la Provincia di Lecco per l’immediato e il tempestivo intervento che ha reso possibile la riapertura in tempi ristretti” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

AGGIORNAMENTO ORE 11 È prevista nel primo pomeriggio di oggi venerdì 13 settembre 2024, la riapertura della carreggiata, in direzione Milano, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, chiusa in mattinata, per caduta di calcinacci al km 61,400, all’altezza di Mandello del Lario (Lecco), nella galleria Luzzeno. Lo ha reso noto Anas. "Sono in corso le verifiche e gli interventi per rimuovere i detriti caduti sulla sede stradale e temporaneamente il traffico è deviato sulla SS754. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile".

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 "Anche dopo un confronto con il Sindaco di Mandello del Lario, che sta ospitando gli eventi del Motoraduno Guzzi, ed altri amministratori locali, risulta assolutamente necessario anticipare la riapertura della SP 72, per evitare un blocco totale del traffico. Ringrazio AREU, i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale di Bellano per il pronto intervento, ed auspico che la Provincia di Lecco e le altre istituzioni coinvolte, riescano a rispondere tempestivamente a questa emergenza" questo il commento del consigliere regionale Giacomo Zamperini.

AGGIORNAMENTO ORE 10 Fortunatamente non risulterebbero feriti a causa del distacco di calcinacci nella Galleria Luzzeno a Mandello avvenuto nella primissima mattinata di oggi, venerdì 13 settembre 2024 nella canna sud del tunnel sulla 36. Sul posto sono intervenuti per precauzione i soccorritori di Bellano a bordo dell'ambulanza, ma non ci sarebbero uomini convolti nel crollo. La Statale 36 chiusa sta provocando ovviamente enormi disagi. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 9.40 "Stiamo compiendo tutti gli sforzi possibili per tentare di riaprire più velocemente possibile la Strada provinciale 72". Lo assicura il vice presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli a fronte della maxi emergenza di questa mattina con Statale 36 chiusa per caduta di calcinacci in galleria a Mandello.

"Fin da subito abbiamo messo in campo il massimo impegno per la sistemazione della zona della frana per riaprire la Provinciale. Inizialmente si pensava ad un riavvio della viabilità lunedì, poi anticipato a sabato. Ora stiamo facendo davvero di tutto per poter riaprire la strada questa sera, venerdì 13 settembre. In quel caso sarebbe un mezzo miracolo".

Statale 36 chiusa per distacco di calcinacci nella galleria Luzzeno. L'allarme è scattato nella prima mattinata di oggi, venerdì 13 settembre 2024. nella galleria situata nei pressi l'area di servizio di Mandello del Lario. al km 61,400. Sul posto si sono precipitati immediatamente i Vigili del fuoco di Lecco.

Statale 36 chiusa: distacco di calcinacci nella galleria Luzzeno

Il distacco di calcinacci è avvenuto nella carreggiata sud, da Sondrio in direzione Lecco-Milano. Al vaglio di pompieri e forze dell'ordine e del personale di Anas la causa del distacco. Si cerca di capire se sia stato causato da un mezzo che ha impattato contro la galleria o se sia stato un cedimento improvviso.

Sul posto sono intervenuto anche i sanitari allertati al momento con il codice rosso di massima gravità. La centrale operativa ha inviato per precauzione sul posto una ambulanza con a bordo il personale del soccorso di Bellano.

Ovviamente la situazione ha provocato fortissimi disagi alla circolazione. Al momento Statale 36 chiusa in direzione sud con uscita obbligatoria a Bellano direzione VALSASSINA Portone di Bellano poi Parlasco Cortenova Ballabio Lecco. Il traffico quindi è deviato sulla SS754.

Ricordiamo che al momento è ancora chiusa la Strada provinciale 72, inaccessibile ai mezzi da venerdì scorso dopo la frana a Perledo.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili