La Strada provinciale 72 riapre nel primo pomeriggio: lo ha reso noto oggi, venerdì 13 settembre la Provincia di Lecco che si è ulteriormente mobilitata per la riapertura anche a fronte della chiusra temporanea della Statale 36 per la caduta di calcinacci nella Galleria Luzzeno.

Nel primo pomeriggio di oggi verrà riaperta al transito la strada provinciale 72, chiusa dalla serata di giovedì 5 settembre a seguito di distacco di ammasso roccioso che ha interessato nel movimento la barriera di protezione esistente a monte della strada.

La riapertura, programmata per la tarda giornata di oggi, è stata rivalutata e riprogrammata in relazione al buon andamento del cronoprogramma dei lavori rimodulato a seguito dell’interruzione della strada statale 36 per il distacco di materiale dalla volta della galleria Luzzeno in direzione sud.

“Verificatosi il problema sulla Ss 36 - commenta il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - abbiamo moltiplicato gli sforzi e di concerto con Anas abbiamo deciso di riprogrammare le attività così da assicurare la riapertura della Sp 72 nel primo pomeriggio per cercare di limitare i disagi agli utenti sulla sponda orientale del Lario, che nel fine settimana sarà interessata da flussi di traffico significativi anche per alcuni eventi già programmati. Anas riaprirà una corsia della Ss 36 nel primo pomeriggio di oggi, ma saranno necessarie delle chiusure notturne. Ringrazio la ditta esecutrice dei lavori e gli enti per lo sforzo comune per arrivare alla riapertura anticipata, ripristinando le precedenti condizioni circa il livello di servizio della strada, che permetterà anche il passaggio degli studenti di Varenna e Perledo verso Bellano”.