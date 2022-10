Spaventoso frontale nella tarda serata di ieri, martedì 25 ottobre 2022 sulla Provinciale SP342dir tra Cernusco Lombardone e Osnago. L'incidente è avvenuto una manciata di minuti prima delle 23 e per soccorrere i coinvolti si è mobilitato un vero e proprio spiegamento di uomini e mezzi sanitari e delle forze dell'ordine.

Spaventoso frontale nella notte sulla Provinciale

Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri, è avvenuto a poca distanza dalla rotatoria nei pressi del noto negozio sportivo Decathlon. Tre le auto coinvolte, die delle quali si sono scontrate frontalmente mentre una terza ha carambolato contro le due vetture incidentate.

Inizialmente si è temuto il peggio tanto che la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto, con il codice rosso di massima gravità quattro ambulanze e l'auto medica con a bordo gli uomini del 118. Fortunatamente nessuno dei feriti, due ragazzi di 23 e 27 anni e un uomo di 61 anni, dopo prime tempestive cure prestate sul posto, è risultato versare in condizioni critiche.

Tutti sono stati trasportati in codice giallo e verde negli ospedali di Lecco e Merate. Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del luogo dell'incidente la provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Le immagini dell'incidente frontale