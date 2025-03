Schianto nel tunnel a Pusiano, indagini ancora in corso. Migliora l'autista del Ranger Andrea Valsecchi, 31 anni, di Pusiano, sta mostrando segni di miglioramento dopo il drammatico incidente avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 all’interno della galleria di Pusiano. L’uomo, che quella notte era alla guida di un Ford Ranger nero, è attualmente sotto inchiesta per omicidio stradale plurimo. Lo schianto è stato fatale per Mattia Mazzina, 42 anni, residente a Colico, e per Ivan Mezzera di Bellano, che avrebbe festeggiato il suo 44° compleanno il giorno successivo.

Schianto nel tunnel a Pusiano, indagini ancora in corso. Migliora l'autista del Ranger

Valsecchi, volontario di Lariosoccorso di Erba, è ricoverato al San Gerardo di Monza, ma le sue condizioni di salute sono in miglioramento, tanto che potrebbe essere dimesso a breve.

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma, secondo le prime ricostruzioni, sembra che il Ford Ranger di Valsecchi, mentre viaggiava in direzione Erba, abbia prima impattato contro una Opel Corsa con a bordo tre cittadini senegalesi, che fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi.

Successivamente, il Ranger si sarebbe scontrato frontalmente con la Volkswagen Golf guidata da Mattia Mazzina di Colico. L’impatto è stato devastante: la vettura è andata completamente distrutta e per i due lecchesi non c’è stato nulla da fare.

Il terzo passeggero, un quarantenne residente a Cino (Sondrio), che si trovava sul sedile anteriore accanto al conducente, è sopravvissuto riportando diverse fratture.

La traiettoria anomala del veicolo di Valsecchi fa supporre che l'uomo possa aver avuto un malore o un colpo di sonno. Fondamentali saranno anche gli esiti dei test per verificare l’eventuale assunzione di droga e alcol.

Sulle salme di Ivan Mezzera e Mattia Mazzina sono stati eseguiti gli esami autoptici, e le famiglie sono in attesa del nullaosta per la celebrazione dei funerali.