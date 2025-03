Schianto nel tunnel tra Pusiano e Eupilio: le vittime sono Ivan Mezzera e Mattia Mazzina

Un tragico incidente ha sconvolto la notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025. Intorno alle 2 del mattino, nella galleria sulla strada provinciale tra Pusiano ed Eupilio, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto tre auto. Il bilancio è pesante: due uomini, entrambi residenti in provincia di Lecco, di 42 e 43 anni, hanno perso la vita sul colpo. Le vittime sono Ivan Mezzera di Bellano, residente a Bonzeno: avrebbe compiuto 44 anni domani, 24 marzo, e Mattia Mazzina, 42 anni di Colico. In macchina con loro c'era un 30enne di Cino che è stato trasportato in codice giallo al Manzoni di Lecco.

I due lecchesi, insime al 30enne, viaggiavano a bordo di una Volkswagen GolF entrata in collisione frontale con un Pickup Ford (il conducente, un 31enne di Pusiano è trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo).

Non solo ma nel terribile incidente è rimasta coinvolta anche una a Opel. A bordo di quest'ultimo mezzo, condotto da un 28enne di Sondrio, c'era anche un 20enne di Sondrio. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al Sant'Anna, mentre un altro passeggero, un 22enne di Rogolo, ha rifiutato cure mediche.

Strazio nelle comunità di Colico e Bellano. "Conosco la famiglia di Mattia, una famiglia molto stimata a Colico - ha sottolineato il sindaco Monica Gilardi- In questo momento di dolore non posso che essere vicina ai familiari di Mattia per questa immane tragedia". Sconvolto anche Antonio Rusconi, sindaco di Bellano che ha ricordato la grande passione di Ivan per la montagna.

In totale, come detto, sette persone sono rimaste coinvolte nel sinistro. Le cause dell’impatto sono ancora sotto esame da parte delle forze dell’ordine, ma la gravità della situazione è apparsa evidente fin dal primo intervento dei soccorritori. La galleria si è trasformata in un'area di emergenza, con il traffico completamente bloccato e i mezzi di soccorso al lavoro per diverse ore.

La centrale operativa Soreu Laghi ha coordinato l’intervento di numerosi mezzi di emergenza. Sono state inviate quattro ambulanze, due mezzi di soccorso avanzato e anche l’elisoccorso.

I vigili del fuoco hanno dovuto operare a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate, mentre i sanitari prestavano soccorso ai sopravvissuti, alcuni dei quali in condizioni particolarmente gravi.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il tragico incidente, ma i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i veicoli coinvolti.

La galleria è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati ed è stata riaperta intorno alle 8 di oggi, domenica 23 marzo 2025.