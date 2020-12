Scatole di Natale: l’onda di solidarietà partita da Lecco ha sommerso il territorio FOTO

Gentilissimi,

vogliamo rivolgere il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa “Scatole di Natale”, di cui l’associazione Palazzo Prina si è fatta portavoce e promotrice ad Oggiono e nei comuni vicini.

È davvero difficile trovare le parole giuste per descrivere la generosità che abbiamo avuto modo di conoscere in questi giorni, e che ci ha profondamente commosso.

L’immagine di un cuore colmo di pace interiore e di occhi che riescono a vedere il mondo che ci circonda e l’attuale momento critico con un pizzico di speranza in più, forse può rendere l’idea del nostro stato d’animo.

Un’idea letta per caso su internet, condivisa sui nostri pochi canali social, e grazie al passaparola arrivata ai telefoni e agli animi di tantissime persone che hanno risposto in silenzio e con discrezione prontamente al nostro invito.

In ogni persona che ci ha portato una scatola abbiamo ritrovato lo spirito natalizio, essere uomini e donne “di buona volontà”. La volontà di fare del bene, la volontà di fare qualcosa di concreto affinché ad un bimbo, ad un anziano, ad un’anima fragile, e magari purtroppo sola, non fosse negato un sorriso, anzi IL sorriso di chi si sente (almeno a Natale) pensato, considerato, amato.

Famiglie in cassa integrazione dal lockdown di marzo o famiglie con maggiori disponibilità economiche, giovani coppie di adolescenti, mamme e nonne, di Oggiono e della provincia di Lecco: ecco chi ha varcato la soglia del nostro punto di raccolta.

Ci siamo ritrovate sommerse da scatole di regali realizzate con fantasia e bontà da bambini per altri bambini, sommerse a tal punto che abbiamo creduto che l’ufficio di Babbo Natale si fosse trasferito dal Polo Nord in via Primo Maggio ad Oggiono.

Abbiamo scelto di consegnare i regali agli ospiti della casa di riposo “Luigi e Regina Sironi” di Oggiono, ai nostri ragazzi dello SFA Striscia Gialla di Oggiono, ai bimbi dell’asilo a Peslago, a strutture del circondario oggionese e casatese che ospitano disabili non autosufficienti che non hanno più genitori o familiari che li possano accudire a abbracciare.

Ecco, in un momento in cui a causa dell’emergenza sanitaria ci è vietato abbracciarci, essere accarezzati dal senso di solidarietà di tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, ci ha donato la comprensione della vera magia del Natale: l’umiltà dei pastori davanti al mistero di un Bambino nato per insegnarci ad amare l’umanità nella sua sofferenza.

Inoltre vogliamo esprimere il nostro ringraziamento all’amministrazione comunale e in particolare al Sindaco Chiara Narciso e Protezione Civile- Oggiono per la collaborazione fornita nella distribuzione delle Scatole di Natale