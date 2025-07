calolziocorte

La tragedia si è consumata intorno alle 16 di domenica scorsa

Verranno celebrati sabato 2 agosto 2025, alle 15:00, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano a Sala di Calolziocorte, i funerali di Angelo Tavola, il 60enne calolzese tragicamente scomparso domenica 27 luglio nelle acque dell’Adda.

Sabato i funerali del 60enne trovato senza vita nell'Adda

La tragedia si è consumata intorno alle 16 di domenica scorsa, quando una famiglia in gita sul fiume a bordo di una barca, accompagnata dal proprio cane, ha notato un corpo galleggiare all’altezza del ristorante Bella Venezia, nel territorio di Brivio. L’allarme è scattato immediatamente: i soccorsi hanno recuperato la salma e in serata è stato effettuato il riconoscimento.

Angelo Tavola lascia la moglie, i due figli, gli adorati nipoti, numerosi parenti e tanti amici che lo ricordano con affetto e commozione.

Sabato il caro Angelo giungerà in chiesa intorno alle 14:30 per la recita del Santo Rosario. Al termine della Liturgia Funebre, il feretro verrà accompagnato al cimitero locale per la sepoltura.

È possibile rendere omaggio ad Angelo presso l’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate fino a sabato alle 13:00 circa.