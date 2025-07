tragedia

È stato identificato il corpo rinvenuto ieri nel fiume Adda: si tratta di Angelo Tavola, 60 anni, residente a Calolziocorte.

E' di Calolzio l'uomo trovato senza vita nell'Adda

La tragica scoperta è avvenuta nel pomeriggio di domenica 27 luglio 2025, intorno alle ore 16, quando una famiglia in gita sul fiume a bordo di una barca, accompagnata dal proprio cane, ha notato un corpo galleggiare nelle acque all’altezza del ristorante Bella Venezia, nel territorio di Brivio.

Secondo la testimonianza, la corrente avrebbe spinto il cadavere fino al centro cittadino, dove i presenti sono riusciti ad avvicinarsi e a trattenerlo fino all’arrivo dei soccorsi. Subito è scattata la chiamata ai Carabinieri, che si sono precipitati sul posto insieme a un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, all’automedica e a una squadra di Vigili del fuoco con i sommozzatori.

Il corpo è stato recuperato e riportato a riva. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In un primo momento non era stato possibile identificarlo. L’uomo, di carnagione chiara, indossava una maglietta blu, pantaloni scuri e scarpe da ginnastica bianche. Accanto al cadavere galleggiava un borsone, ma non è ancora certo che fosse suo.

Solo in serata è arrivata la conferma dell’identità: si tratta, appunto, di Angelo Tavola, che era uscito di casa in mattinata senza fare più ritorno. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire la dinamica e i contorni della tragedia.