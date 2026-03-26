La provincia di Lecco è alle prese oggi, giovedì 26 marzo 2026, con forti raffiche di vento, con allerta arancione attualmente in vigore. Le condizioni meteorologiche avverse stanno causando i primi danni, con particolare impatto sulle linee ferroviarie.

Rami sui binari tra Oggiono e Molteno: interrotta la linea ferroviaria La provincia di Lecco è alle prese oggi, giovedì 26 marzo 2026, con forti raffiche di vento, con allerta arancione attualmente in vigore. Le condizioni meteorologiche avverse stanno causando i primi danni, con particolare impatto sulle linee ferroviarie.

Rami sui binari tra Oggiono e Molteno: interrotta la linea ferroviaria

Le tratte Como – Molteno – Lecco e Lecco – Molteno – Monza – Milano sono state interrotte. In particolare, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Oggiono e Molteno a causa dei danni riportati dalla linea ferroviaria. Sono in corso interventi urgenti per la rimozione di rami caduti sui binari, indispensabili per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Per ripristinare la regolarità del servizio, alcune corse subiranno modifiche o saranno cancellate. Di seguito i treni non effettuati:

24726 (Lecco 06:40 – Monza 07:55)

(Lecco 06:40 – Monza 07:55) 24728 (Lecco 06:55 – Monza 08:25)

(Lecco 06:55 – Monza 08:25) 24729 (Monza 09:33 – Lecco 10:53)

Si raccomanda ai pendolari di verificare aggiornamenti in tempo reale e pianificare eventuali alternative di viaggio, evitando gli spostamenti non necessari nelle zone più colpite dal maltempo.