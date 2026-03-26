Oggi, 26 marzo 2026, la provincia di Lecco e gran parte della Lombardia saranno interessate da una giornata di vento intenso. La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta di colore arancione, segnalando possibili raffiche pericolose che interesseranno sia le zone montane sia la pianura. A Lecco, a fronte dell’allerta gialla per vento forte diramata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, per la giornata di oggi i parchi cittadini resteranno chiusi per ragioni di sicurezza.

Allerta vento forte arancione oggi a Lecco: raffiche fino a 100 km/h

Nonostante il cielo resti prevalentemente stabile, i venti dai quadranti settentrionali saranno molto forti in quota, con raffiche favoniche che interesseranno in particolare le valli esposte e i settori alpini e prealpini occidentali. Sulla pianura lombarda, la ventilazione da Nord-Nord-Ovest comincerà a rinforzarsi fin dalle prime ore del mattino sui settori occidentali, per estendersi nel corso della giornata anche a quelli orientali.

Le raffiche più intense potrebbero raggiungere 100 km/h nei settori montani più esposti, mentre sulla pianura si prevedono picchi tra 60 e 80 km/h, con possibili valori fino a 90 km/h nell’area milanese. Gli esperti segnalano, inoltre, che nelle prime ore della notte non si escludono brevi temporali o rovesci sparsi tra Brescia e Mantova.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione, evitando soste sotto alberi o strutture instabili e mettendo in sicurezza oggetti su balconi e terrazzi. Anche la guida richiede prudenza, soprattutto su ponti e strade esposte.

In una giornata dominata dal vento, la raccomandazione è di restare aggiornati sui bollettini ufficiali e limitare gli spostamenti non strettamente necessari, per affrontare in sicurezza le raffiche previste su tutta la regione.