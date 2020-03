La Fondazione comunitaria del Lecchese, raccogliendo l’appello di Fondazione Cariplo, con la media-partnership de “Il Giornale di Lecco” e de “La Provincia di Lecco”, lancia una raccolta fondi a sostegno dell’Asst di Lecco, presidi ospedalieri di Lecco, Bellano e Merate, per potenziare gli interventi di contrasto urgente all’epidemia da Coronavirus.

Raccolta fondi a sostegno degli ospedali di Lecco, Bellano e Merate per l’emergenza Coronavirus

La Fondazione invita cittadini, aziende ed enti del territorio a partecipare alla raccolta Fondi effettuando donazioni sull’Iban IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 con la causale “Aiutiamoci”. Tutte le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Le somme raccolte saranno comunicate costantemente sulle pagine de “Il Giornale di Lecco” e il loro utilizzo verrà concordato in accordo con la direzione dell’ASST di Lecco.

Le parole del presidente

“Abbiamo parlato proprio oggi con il sindaco di Lecco Virginio Brivio, che è nel comitato di crisi – spiegano il presidente Mario Romano Negri e il segretario Paolo Dell’Oro – Con lui abbiamo concordato di dare il via immediatamente alla raccolta fondi, per non perdere tempo prezioso. Sarà poi l’Asst a decidere come utilizzarli. La Fondazione è sempre intervenuta sulle grandi emergenze che hanno riguardato il nostro territorio e anche questa volta ci è sembrato opportuno muoverci nel più breve tempo possibile. Come sempre, non vogliamo sostituirci al pubblico, ma aiutare il più possibile, nella consapevolezza che possiamo muoverci con maggiore snellezza”.

Modalità di donazione

Bonifico sul conto corrente intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese

presso Intesa Sanpaolo

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

Causale: AIUTIAMOCI

N.B. Le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Informazioni complete sul sito http://www.fondazionelecco.org/modulistica/– Consenso dati donatore. Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123

