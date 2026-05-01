Proseguono anche nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio 2026, le complesse operazioni di ricerca di Tiziano R., 67 anni, scomparso dalla mattinata di ieri nella zona di Abbadia.

L’uomo si era allontanato nella mattinata di giovedì 30 aprile dall’area di Linzanico, località dove era solito recarsi per occuparsi del proprio orto. Da quel momento non ha più fatto ritorno a casa, facendo scattare immediatamente l’allarme da parte dei familiari.

Già nel corso della giornata di ieri sono state attivate le prime ricerche in zona, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e l’impiego dell’elicottero Drago, che ha sorvolato l’area per supportare le operazioni dall’alto. Nonostante l’impegno delle squadre, l’esito è stato negativo e le attività sono proseguite senza interruzioni.

Proseguono senza sosta le ricerche di Tiziano R., 67 anni scomparso da Abbadia

Nella giornata odierna il dispositivo di ricerca è stato ulteriormente rafforzato. Sul campo operano i Vigili del Fuoco con l’utilizzo di droni per l’ispezione delle aree più impervie, unità cinofile specializzate nella ricerca di persone disperse, personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) per l’esplorazione di zone difficilmente accessibili e squadre TAS (Topografia Applicata al Soccorso), impegnate nella mappatura e nel coordinamento delle operazioni sul territorio.

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È inoltre attiva l’Unità di Comando Locale (UCL), che coordina in tempo reale tutte le forze impegnate nelle ricerche. Tra gli strumenti utilizzati anche il sistema IMSI Catcher, utile per tentare di individuare eventuali segnali telefonici riconducibili all’uomo.

Tiziano R. è alto circa 175 centimetri, pesa circa 70 chilogrammi ed è calvo. Al momento della scomparsa indossava scarponcini da trekking, pantaloni mimetici e una felpa scura. Secondo le informazioni disponibili, presenta inoltre la mano destra gonfia, dettaglio che potrebbe risultare utile per il riconoscimento.

Le ricerche proseguono senza interruzioni, con l’intero sistema di soccorso impegnato nel tentativo di rintracciare l’uomo nel più breve tempo possibile.