La Prefettura di Lecco ha diffuso oggi, giovedì 30 aprile 2026, un appello per le ricerche di un uomo di 67 anni, allontanatosi questa mattina dalla zona in cui era solito occuparsi del proprio orto.

Allontanamento a Linzanico: ricerche in corso per un 67enne

Il fatto è avvenuto ad Abbadia Lariana, nella frazione di Linzanico, dove il sig. Tiziano R. si trovava nelle prime ore della giornata. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, l’uomo sarebbe alto circa 175 centimetri, con un peso di circa 70 chilogrammi e calvo.

Dopo il mancato rientro e la successiva segnalazione, è stato attivato il protocollo di ricerca. Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Lecco in collaborazione con le forze dell’ordine e i soccorsi locali.

Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili a contattare immediatamente la Stazione dei Carabinieri di Mandello del Lario al numero 0341/731403.

Le ricerche proseguono senza sosta nelle aree circostanti, anche con il supporto di volontari e unità specializzate, nella speranza di rintracciare al più presto l’uomo. In posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco di Lecco e del Soccorso Alpino. Impegnato a piedi il personale del Nucleo Spelo Alpino fluviale e in campo gli uomini dei distaccamenti di Bellano e Valmadrera in collaborazione al Cnsas.

L’elicottero Drago sta dei Vigili del fuoco sta ricerche dall’alto. Non solo ma sono in arrivo unità cinofile e droni con strumentazione speciale.