Da oggi è online la nuova piattaforma PassparTU ( www.passpartu.it ), realizzata dal progetto Valoriamo in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Lecco, Sondrio e Monza: un sito dove poter trovare tutte le informazioni utili sui servizi offerti dagli Enti Pubblici, dal mondo del Terzo settore e dalle attività economiche e commerciali della provincia di Lecco, anche in questo difficile momento di crisi sanitaria.

PassparTU: online la nuova piattaforma multiservizi della provincia di Lecco

Valoriamo ha infatti mappato nell’ultimo anno più di cento servizi offerti da cooperative sociali, associazioni, Comuni, attività economiche e liberi professionisti su tutto il territorio lecchese, e oggi ha scelto di impegnarsi nella promozione e diffusione delle iniziative utili alle comunità in questo momento di chiusura e preoccupazione. Infatti, sul sito sono presenti anche i servizi comunali organizzati per far fronte all’emergenza sanitaria, come quello della navetta per il ritiro e la consegna della biancheria alle persone ricoverate, o iniziative di enti che hanno spostato online la propria attività o hanno organizzato la consegna a domicilio dei propri prodotti.

Navigare sul portale è semplice, ma è possibile essere accompagnati e supportati nella ricerca dei servizi utili dai Welfare point virtuali gestiti dagli operatori del progetto. Anche partecipare ed entrare nella rete è semplice e gratuito: nella sezione “Inserisci il tuo servizio” è possibile promuovere gratuitamente la propria attività, mettendo a disposizione dei cittadini tutte le informazioni necessarie per entrare in contatto.

Anna Di Nardo, la Responsabile del progetto

“Valoriamo è un progetto di welfare comunitario che sta facendo i conti, come tutti, con le fatiche di questo periodo così complesso – spiega Anna Di Nardo, la Responsabile del progetto -. Ma è nei momenti più bui che spesso si trovano grandi opportunità e nuove energie: PassparTU è uno strumento a disposizione di tutti, che vuole aprire le porte delle comunità e di tutti i soggetti che le abitano, con informazioni aggiornate quotidianamente sui servizi che nascono di giorno in giorno e che possono essere reperite su un unico portale”.