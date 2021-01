Pagano le tasse anche se avrebbero diritto all’esenzione: ecco i contribuenti lecchesi dal cuore d’oro “premiati” dal Ministro

Nonostante l’emergenza Covid avesse dato loro la possibilità di non pagare le tasse, molte aziende e privati cittadini italiani hanno comunque deciso di fare la propria parte, continuando a versare quanto dovuto all’Erario. Un bellissimo esempio di “contribuenti solidali” che ha ricevuto l’elogio anche del Ministro alle Finanze, Roberto Gualtieri.

Ecco i contribuenti dal cuore d’oro “premiati” dal Ministro

In tutta Italia sono 293 le aziende, e qualche privato, che hanno deciso di continuare a pagare le tasse nonostante avessero diritto a un rinvio o a una sospensione a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Buona parte di essi hanno sede in Lombardia, ben 57, con record in Provincia di Milano e di Bergamo, che ne contano rispettivamente 20 e 10. Anche la piccola provincia di Lecco ha dato il suo contributo (è proprio il caso di dirlo), con tre aziende che si sono distinte per questo particolare impegno. Si tratta di Spreafico Srl di Garlate, azienda specializzata nella trafilatura, la High Power Equipment Srl di Calco che che progetta accenditori di media e alta potenza per lampade HID e la Carnio Onoranze Funebri di Casatenovo.

“Paese unito e solidale”

Dalla loro scelta è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana e un importante contributo allo sforzo compiuto da tutto il Paese. La menzione rappresenta, pertanto, il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti che hanno dimostrato un’attenzione particolare alla responsabilità sociale ed assume anche una precisa valenza reputazionale.

Ecco il ringraziamento personale del Ministro: