Lombardia zona arancione fino al 15 gennaio: ecco cosa cambia LO SCHEMA RIASSUNTIVO

Entra in vigore oggi, domenica 10 gennaio 2021, l’ordinanza del Ministro della Salute Speranza che ridefinisce la Lombardia zona arancione fino al 15 gennaio. Ecco quindi cosa cambia.



CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

Lombardia zona arancione fino al 15 gennaio: ecco cosa cambia

SPOSTAMENTI

Consentiti sempre dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune; gli spostamenti tra comuni sono consentiti SOLO da comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 ed entro i 30 km. I Comuni con più di 5000 abitanti nella nostra provincia sono Lecco, Merate, Calolziocorte, Casatenovo, Valmadrera, Mandello, Oggiono, Missaglia, Galbiate, Colico, Olginate, Olgiate Molgora, Robbiate, Verderio, Calco, Lomagna e Barzanò.

Vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia ovvero Lecco Città.

Fatto salvo quella per i piccoli Comuni quindi, è decaduta la deroga natalizia che che permetteva di andare in qualsiasi paese, purchè entro la regione, per una visita al giorno, per andare a trovare amici e parenti.

Rimangono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione, tranne che per comprovate esigenze lavorative, salute o di necessità.

RISTORAZIONE Attività chiuse, asporto consentito fino alle 22; consegna a domicilio senza restrizioni.