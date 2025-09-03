Anche oggi, mercoledì 3 settembre 2025, sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per rintracciare un ragazzo che potrebbe essersi gettato dal ponte San Michele di Paderno d’Adda nella serata di ieri, 2 settembre 2025.

Paderno d’Adda: continuano le ricerche del giovane scomparso nel fiume

Dalle 20 di martedì, infatti, sono partite le ricerche di un 21enne che si sarebbe lanciato nelle acque dell’Adda. Secondo le prime testimonianze, una persona presente lungo l’alzaia avrebbe udito un grido maschile seguito da un forte rumore in acqua. L’episodio ha immediatamente riportato alla mente la triste notorietà del ponte, da anni tristemente legato a numerosi gesti estremi.

Nelle ore successive sarebbe emerso che il giovane, originario di Vimercate, avrebbe lasciato un biglietto con cui annunciava l’intenzione di compiere un gesto estremo.

Alle ricerche stanno prendendo parte i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia insieme a diverse squadre del comando provinciale di Lecco. Sul posto sono attivi anche gli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e un’UCL (Unità di Comando Locale) che coordina le operazioni. Le attività proseguiranno nelle prossime ore, compatibilmente con le condizioni di sicurezza.