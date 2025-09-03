Ponte di Paderno: ricerche in corso sul fiume Adda per un 21enne disperso

Sono scattate nella serata di ieri, martedì 2 settembre 2025, le ricerche di un ragazzo di 21 anni che si sarebbe gettato nelle acque del fiume Adda dal Ponte san MicheLE, o Ponte di Paderno tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda .

Ricerche in corso sul fiume Adda per un 21enne disperso

L’allarme è scattato attorno alle 20 di martedì sera. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che una persona che si trovava lungo l’alzaia dell’Adda abbia sentito un forte tonfo in acqua e da lì il pensiero è andato alla triste fama del ponte, noto da decenni per essere scenario di numerosi gesti estremi.

Le squadre di soccorso dei pompieri sono immediatamente intervenute sul posto insime e a due ambulanze e un’auto medica mobilitate con il codice rosso di massima gravità. Ieri sera è stata fatta alzare in volo da Como, e dirottato a Paderno, anche una eliambulanza.

Le operazioni, ancora in corso nella giornata di oggi, 3 settembre 2025 , coinvolgono diverse unità specializzate. Stanno operando i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, supportati da squadre del Comando di Lecco.

Sul luogo dell’evento sono stati inviati anche operatori del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e un’UCL (Unità di Comando Locale) per coordinare le complesse attività di ricerca.

Le operazioni proseguiranno senza sosta, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, con la speranza di ritrovare il giovane il prima possibile.