Nuova tragedia nei boschi di Crandola: fungiatt trovato senza vita

A distanza di appena due settimane dalla tragedia di Marco Panzeri, il 33enne di Valgreghentino deceduto durante una gita a funghi con il padre, la Valsassina è teatro di una nuova tragedia in montagna. Nel pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno 2025, un altro escursionista è stato trovato senza vita nei boschi di Crandola. La vittima è Sergio Radaelli, 55 anni, residente ad Arosio in provincia di Como.

Nuova tragedia nei boschi di Crandola: escursionista trovato senza vita

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo era uscito per un’escursione alla ricerca di funghi insieme alla moglie. I due si erano separati durante la camminata e, non vedendolo rientrare, la donna ha tentato più volte di contattare il marito, senza però ricevere risposta. A quel punto ha lanciato l’allarme, facendo scattare le ricerche.

Imponente la macchina dei soccorsi, attivata intorno alle 15:50. Sul posto, nella zona tra l’Alpe Oro e l’Alpe Ortighera, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportati dall’elicottero Drago decollato dalla base di Malpensa.

Allertati anche i Carbinieri. Mobilitata inoltre la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, mentre la centrale operativa di AREU ha inviato sul posto l’eliambulanza di Como.

Mentre si stava predisponendo l’utilizzo del sistema IMSI-Catcher – un dispositivo in grado di intercettare segnali dai cellulari anche in zone impervie – è giunto il tragico epilogo.

Durante le operazioni di ricerca è stato infatti individuato il corpo senza vita dell’escursionista. Sul luogo del ritrovamento è stato poi chiesto l'intervento del medico del 118 per la constatazione del decesso.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte. Intanto, l’intera comunità valsassinese è di nuovo scossa da una dolorosa perdita in montagna.