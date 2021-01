Nonostante la sua richiesta di silenzio e riserbo ancora una manifestazione in piazza per Carlo Gilardi, il professore in pensione e benefattore di Airuno oggi ricoverato alla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco per ragioni di tutela, da mesi al centro dell’attenzione dopi i servizi della trasmissione tv le Iene.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 gennaio 2021, uno sparuto gruppo di manifestanti, per altro provenienti non solo dal Lecchese (anzi! ), è sceso in piazza Garibaldi a Lecco, per chiedere che l’anziano esca dalla Rsa.

Una manifestazione poco partecipata (lo stesso organizzatore Claudio Tieri, al megafono, ha dichiarato che si aspettava una maggiore presenza) e “iper-scortata” da diversi esponenti della forze dell’ordine presenti in piazza quella che si è svolta nel salotto buono cittadino, che ha visto la partecipazione di Claudia Bonariva (che aveva lanciato un appello in rete per il sit in davanti al Tribunale di Lecco andato in scena lo scorso 22 dicembre 2020), durante la quale, oltre ormai nota vicenda Gilardi, si è parlato anche di emergenza sanitaria.

“Tricolore” alla mano i partecipanti e i promotori dell’evento hanno donato ai pochissimi curiosi (ricordiamo che oggi siamo in zona rossa e che quindi è consentito uscire fuori casa esclusivamente solo per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità e urgenza) mascherine monouso e anche saturimetri.

In ogni caso, come detto, la manifestazione odierna non ha quantomeno rispettato la volontà del professore stesso che, nei giorni scorsi, attraverso l’amministratrice di sostegno Elena Barra, aveva fatto sapere di provare “un forte senso di disagio e di vergogna”. Non solo, ma anche anche chiarito: “Gradirei che nessuna manifestazione pubblica abbia luogo in mio favore”.