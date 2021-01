Carlo Gilardi revoca il mandato agli avvocati e chiede il silenzio: “Profondo senso di disagio e vergogna”

Una richiesta di “silenzio stampa”, di far cessare il clamore mediatico sollevato dalla trasmissione Le Iene che partendo dalla testimonianza dell’ex badante ha montato una serie di servizi sulla storia di Carlo Gilardi, professore in pensione e benefattore di Airuno oggi ricoverato alla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco per ragioni di tutela (nell’ampio servizio pubblicato dal Giornale di Merate in edicola questa settimana ci sono tutte le ragioni del ricovero mai rivelate in precedenza). Una richiesta che giunge dallo stesso Gilardi, che attraverso l’amministratrice di sostegno Elena Barra ha riferito di provare “un forte senso di disagio e di vergogna. Gradirei che nessuna manifestazione pubblica abbia luogo in mio favore”.

La richiesta del professor Carlo Gilardi

Riportiamo integralmente la nota dell’avvocato Barra a nome di Carlo Gilardi.