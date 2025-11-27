In attesa dei risultati dell’autopsia, che chiariranno le cause del decesso e aiuteranno a ricostruire la dinamica dei fatti, la Procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Il fratello di Marco, risulta formalmente indagato per omicidio preterintenzionale.

Domani, venerdì 28 novembre 2025, sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Marco Motta, 39 anni, originario di Valgreghentino morto nella giornata di ieri dopo aver trascorso tre giorni in condizioni critiche a seguito degli eventi verificatisi nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio vicino al Qi Bar di Pontida. Circostanze ancora avvolte nel mistero, su cui i Carabinieri della compagnia di Zogno stanno proseguendo le indagini, e che probabilmente l’esame autoptico potrà chiarire.

Morte di Marco Motta: domani l’autopsia, fratello indagato per omicidio preterintenzionale

Marco Motta, 39 anni, pizzaiolo originario di Valgreghentino e residente a Pontida, secondo quanto ricostruito dai testimoni presenti domenica mattina, avrebbe avuto una discussione con il fratello Gianluca proprio all’interno del Qi Bar, dove erano insieme ad altre persone.

Successivamente, il gruppo si è spostato nel parcheggio a poche decine di metri dal locale e da quel momento non ci sono più testimoni diretti di quanto accaduto.

Intorno alle 4 del mattino, un passante ha notato due persone distese a terra, entrambe prive di coscienza: erano i due fratelli Motta. Il trasporto immediato in ospedale ha permesso ai medici di soccorrere Gianluca, che non riportava gravi lesioni; condizioni invece critiche per Marco, che dopo tre giorni in stato vegetativo è deceduto nella giornata di ieri, mercoledì.

Domenica, a seguito del sopralluogo effettuato dai Carabinieri e dal magistrato, era emersa inizialmente l’ipotesi di un’aggressione. Con il passare delle ore, tuttavia, è stata valutata anche la possibilità di un malore: la sorella della vittima, sui social, ha parlato di una possibile emorragia cerebrale.

In attesa dei risultati dell’autopsia, che chiariranno le cause del decesso e aiuteranno a ricostruire la dinamica dei fatti, la Procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Gianluca Motta, fratello di Marco, risulta formalmente indagato per omicidio preterintenzionale.