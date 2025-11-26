Marco Motta, il 39enne originario di Valgreghentino, è morto. A renderlo noto oggi, mercoledì 26 novembre, sono stati i suoi congiunti.

È morto Marco Motta

Il pizzaiolo, molto conosciuto in tutta la zona, era stato trovato privo di conoscenza all’alba di domenica in un posteggio a Pontida.

Con lui, anch’egli privo di sensi, c’era il fratello minore. Entrambi erano stati ricoverati in ospedale a Bergamo e le condizioni di Marco erano subito apparse disperate.

Oggi i medici hanno staccato le macchine che lo avevano tenuto in vita per alcuni giorni. Già ieri la sorella aveva reso noto che Marco era cerebralmente morto.

La salma è ora a disposizione della magistratura bergamasca che ha aperto un’inchiesta. Resta da capire la causa del decesso.