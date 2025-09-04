beccato

Merate: individuato l’autore delle scritte offensive contro una donna

Sono bastate poche ore alla Polizia locale di Merate per risalire al responsabile dell’episodio avvenuto nella notte nelle zone collinari della città

Merate · 04/09/2025 alle 14:24

Sono bastate poche ore alla Polizia locale di Merate per risalire al responsabile dell’episodio avvenuto nella notte nelle zone collinari della città, dove alcune strade delle frazioni di Sartirana e Cassina Frà Martino sono state imbrattate con pesanti insulti rivolti a una donna.

L’individuazione dell’autore è stata comunicata dal sindaco Mattia Salvioni: «A seguito degli atti vandalici ai danni del patrimonio comunale, che hanno interessato tratti di marciapiede nelle frazioni di Sartirana e Cassina nella tarda serata del 2 settembre, la Polizia Locale – che ringrazio per il tempestivo intervento – ha effettuato controlli attraverso le telecamere di videosorveglianza, riuscendo a identificare un uomo di mezza età come autore delle scritte. Sono ora in corso le procedure di chiusura delle indagini e gli interventi di ripristino. Invito la persona individuata a presentarsi al più presto presso il Comando di Polizia Locale».

Merate: scritte offensive in strada contro una donna

A notare per primi le scritte, realizzate con vernice spray rossa e contenenti offese particolarmente gravi, sono stati alcuni residenti insieme ai volontari della riserva del lago di Sartirana. I graffiti sono comparsi nella notte tra il 2 e il 3 settembre, soprattutto lungo via Volta, via Marconi e via Falcò.

