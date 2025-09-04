Sono bastate poche ore alla Polizia locale di Merate per risalire al responsabile dell’episodio avvenuto nella notte nelle zone collinari della città, dove alcune strade delle frazioni di Sartirana e Cassina Frà Martino sono state imbrattate con pesanti insulti rivolti a una donna.

Merate: individuato l’autore delle scritte offensive contro una donna

L’individuazione dell’autore è stata comunicata dal sindaco Mattia Salvioni: «A seguito degli atti vandalici ai danni del patrimonio comunale, che hanno interessato tratti di marciapiede nelle frazioni di Sartirana e Cassina nella tarda serata del 2 settembre, la Polizia Locale – che ringrazio per il tempestivo intervento – ha effettuato controlli attraverso le telecamere di videosorveglianza, riuscendo a identificare un uomo di mezza età come autore delle scritte. Sono ora in corso le procedure di chiusura delle indagini e gli interventi di ripristino. Invito la persona individuata a presentarsi al più presto presso il Comando di Polizia Locale».

A notare per primi le scritte, realizzate con vernice spray rossa e contenenti offese particolarmente gravi, sono stati alcuni residenti insieme ai volontari della riserva del lago di Sartirana. I graffiti sono comparsi nella notte tra il 2 e il 3 settembre, soprattutto lungo via Volta, via Marconi e via Falcò.