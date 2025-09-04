Non si è limitato a sfogare la propria rabbia con pesanti insulti, ma ha anche imbrattato alcune vie di Merate. L’episodio, avvenuto recentemente nella zona collinare della città, tra le frazioni di Sartirana e Cassina Fra’ Martino, ha provocato grande indignazione tra i cittadini.

Merate: scritte offensive in strada contro una donna

A notare i graffiti, realizzati con vernice spray rossa e contenenti gravi offese rivolte a una donna, sono stati alcuni abitanti della zona e i volontari della riserva del lago di Sartirana.

Le scritte sono comparse durante la notte principalmente in via Volta, via Marconi e via Falcò.

L’autore delle scritte, che si potrebbe definire quantomeno maleducato, potrebbe essere presto individuato: la Polizia Locale di Merate sta infatti analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili a risalire alla sua identità.