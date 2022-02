Lecchese morto in Brasile: resta fitto il mistero

Indaga la polizia

Marco Bonanomi, morte misteriosa

La Polizia brasiliana ha infatti avviato le indagini per far luce sulle cause della tragedia e la Farnesina ha aperto un'inchiesta per poter dare una risposta ai familiari, raggiunti dalla notizia venerdì 18 febbraio 2022 (alla loro porta, a Brugarolo di Merate, hanno bussato i Carabinieri di Merate su segnalazione del Consolato di Curitiba, in Brasile).

Il 34enne, che fino a poco tempo fa aveva lavorato all’Enel, a Montevecchia era nato e cresciuto, aveva frequentato le scuole e anche l’oratorio, dove la mamma era stata a lungo impegnata come volontaria durante le feste e le iniziative della parrocchia. Anche quando il resto della famiglia si era trasferito a Brugarolo, Marco Bonanomi era rimasto a vivere a Montevecchia, anche se in paese lo si vedeva poco. Di carattere timido e riservato, frequentava di tanto in tanto il bar «Il posto giusto» alle Quattro strade per una colazione o un caffè veloce prima di recarsi al lavoro.

A dicembre, a ridosso delle festività natalizie, era partito alla volta del Brasile, dove pare vivesse la sua compagna. Sarebbe stata proprio lei, stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, a denunciarne la scomparsa.

Lo ha riconosciuto la compagna

Stando a quanto è stato possibile apprendere, Bonanomi deve essere deceduto all’incirca un mese fa. Le condizioni del corpo, a lungo esposto alla calura brasiliana, hanno reso difficoltosa l’identificazione. A riconoscerlo, grazie ad un tatuaggio, è stata la compagna.