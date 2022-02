Il 35enne lecchese Marco Bonanomi trovato morto in Brasile: mistero sulle cause

Tragedia

Marco Bonanomi, era residente in via dei Carpini a Montevecchia

Lo hanno ritrovato morto, probabilmente deceduto tre o quattro settimane prima, in un bosco a ridosso della spiaggia a Pontal do Sul, località sulla costa meridionale del Brasile. E’ avvolta nel mistero la morte di Marco Bonanomi, 35 anni da compiere il prossimo 21 marzo, residente in via dei Carpini a Montevecchia, r

La notizia, arrivata in paese nella giornata di venerdì scorso, 18 febbraio 2022, ha lasciato tutti senza fiato: i genitori e la sorella Silvia, residenti a Brugarolo di Merate, sono stati contattati dal Consolato a poche ore dal ritrovamento del corpo e nel giro di qualche ora della drammatica fine di Bonanomi si è saputo anche a Montevecchia.

Il 34enne, che fino a poco tempo fa aveva lavorato all’Enel, in paese era nato e cresciuto, aveva frequentato le scuole e anche l’oratorio, dove la mamma era stata a lungo impegnata come volontaria durante le feste e le iniziative della parrocchia. Anche quando il resto della famiglia si era trasferito a Brugarolo, Marco Bonanomi era rimasto a vivere a Montevecchia.

