meteo

Pioggia intensa, vento forte e decine di chiamate ai soccorsi: nella notte tra il 7 e l’8 luglio. Ancora instabilità prevista nelle prossime ore

Come annunciato dall’allerta arancione diramata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, un nuovo fronte temporalesco ha colpito duramente la provincia di Lecco tra la tarda serata di lunedì 7 luglio e la notte di martedì 8 luglio, causando danni, allagamenti e numerosi disagi, in particolare nella zona sud della provincia.

Maltempo sulla provincia di Lecco: danni e oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte

Il maltempo si è abbattuto con intensità a partire dalle 21:30 di lunedì. I Vigili del Fuoco dei comandi di Lecco, Valmadrera e Merate sono stati impegnati in circa 60 interventi di soccorso tecnico urgente. Le operazioni hanno riguardato allagamenti di scantinati e abitazioni, tetti scoperchiati dal vento, alberi e rami caduti sulla sede stradale, con interventi di taglio piante per liberare le vie di comunicazione e garantire la sicurezza delle persone.

L’area più colpita è stata quella del Meratese, dove si sono concentrate la maggior parte delle chiamate d’emergenza. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta almeno fino alle 2 di notte, quando la situazione ha iniziato lentamente a migliorare.

Le previsioni: nuova instabilità in arrivo nel pomeriggio di oggi

Dopo una mattinata più tranquilla, il tempo potrebbe tornare a peggiorare nel pomeriggio di oggi, con nuove precipitazioni sparse, in particolare sui rilievi e nei settori orientali della provincia. In serata, è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni.

Anche per la giornata di domani, mercoledì 9 luglio, il meteo rimane instabile: in pianura i venti saranno deboli o moderati nel pomeriggio, con raffiche comprese tra 40 e 45 km/h, in attenuazione verso sera. In montagna, invece, sono attesi venti settentrionali moderati o forti sotto i 1500 metri, con velocità medie comprese tra 40 e 70 km/h oltre i 700 metri di quota.

La situazione meteorologica continuerà a essere monitorata nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso restano in allerta per eventuali nuove criticità.