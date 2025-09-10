Maltempo a Lecco: voragine sulla ferrovia, linea Lecco–Monza–Milano interrotta. Statale 36 allagata

Forti piogge hanno causato allagamenti e danni infrastrutturali: treni bloccati a Bulciago e Statale 36 allagata tra Suello e Civate.

Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre, i Vigili del Fuoco di Lecco sono stati impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo che ha colpito la provincia. L’allerta arancione, emessa ieri dalla Sala Operativa della Protezione Civile, aveva già preannunciato forti precipitazioni e le conseguenze sono state significative.

La zona maggiormente colpita è quella sud della provincia, con danni rilevanti soprattutto alle infrastrutture locali. Tra gli interventi più critici, da segnalare quello alla stazione di Bulciago, dove la massicciata ferroviaria è stata erosa dall’acqua: i Vigili del Fuoco sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine, evitando un possibile grave incidente.

A causa delle condizioni meteo avverse, la linea ferroviaria Lecco–Molteno–Monza–Milano è attualmente interrotta, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni dei treni. Per garantire la mobilità dei passeggeri, dalle ore 07:30 è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Costa Masnaga e Besana.

Il Corpo intercomunale della Protezione civile di Bulciago è intervenuto verso le 5.30, sul posto anche sindaco Luca Cattaneo, il capogruppo Tonino Filippone, il consigliere delegato al territorio Paolo Colombo, e l’ex consigliere Enzo Corno.

La Protezione civile coordinata da Riccardo Ghezzi è stata impegnata a rimuovere acqua e materiali in particolare dalla zona dell’hotel Arrigoni dove, come ogni volta in caso di maltempo, è esondato il Bevera. “Si sono verificati problemi in diversi punti, sia nella zona della ditta Flamma, risolto in breve tempo, sia all’Hotel Arrigoni. Qui il problema è che il Rio Gambaione e il Bevera confluiscono, ma ci sono diverse strozzature che complicano il flusso dell’acqua” ha commentato il sindaco Cattaneo. La Como Bergamo è stata chiusa per un’ora e mezza e riaperta verso le 7.30, ma la linea ferroviaria è ancora bloccata. “La massicciata – ha spiegato il primo cittadino – è stata trascinata via dall’acqua per un metro e mezzo e i binari appoggiano sul vuoto”

Non solo ferrovie: anche la viabilità stradale è compromessa. La Statale 36 risulta allagata tra Suello e Civate, con rallentamenti e difficoltà per gli automobilisti.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione e, dove possibile, a limitare gli spostamenti fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche. I Vigili del Fuoco e le squadre di emergenza rimangono al lavoro per monitorare la situazione e intervenire rapidamente dove necessario.

Il maltempo si è abbattuto anche sul Comasco: a causa delle intense precipitazioni, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per l’evacuazione di alcune abitazioni nei comuni di Torno e Blevio, colpiti dall’esondazione di diversi torrenti montani. Diversi automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’interno dei propri veicoli. La Strada Provinciale Lariana risulta attualmente chiusa al traffico per allagamenti e smottamenti.

Criticità anche in Bergamasca. Su gran parte della rete stradale bergamasca il traffico è in forte difficoltà, in particolare nei punti in cui sono presenti dei sottopassi: segnalati allagamenti in via dei Caniana a Bergamo, a Stezzano, in diversi punti della Bassa e a Dalmine, dove è stato anche chiuso il sottopasso da e verso Villa d’Almè a ridosso della 525. Segnalati box allagati anche in alcuni quartieri cittadini (come Redona) e in Comuni della provincia. Disagi anche al traffico ferroviario, con ritardi anche pesanti sulla tratta Bergamo-Milano. Alla stazione di Verdello-Dalmine il sottopasso pedonale è completamente allagato e inutilizzabile e i Vigili del fuoco intervenuti sono stati costretti a utilizzare una scala a pioli per portare gli utenti da una parte all’altra.

