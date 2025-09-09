Precipitazioni sparse e temporali previsti oggi e domani, venti moderati e rischio idrogeologico in aumento su tutta la provincia.

La provincia di Lecco è interessata da un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nel primo pomeriggio di oggi, 9 settembre, la centrale operativa ha emesso una nuova allerta arancione per rischio idrogeologico sul territorio.

Allerta arancione a Lecco: meteo in rapido peggioramento e rischio idrogeologico

Per la restante parte della giornata, si prevedono precipitazioni deboli e sparse nel pomeriggio, con tendenza a intensificarsi sui settori di Nordovest dalla serata, anche a carattere di rovescio e/o temporale. I venti saranno generalmente deboli, con possibili rinforzi sulle Retiche di confine.

Per domani, 10 settembre, le condizioni meteo resteranno instabili: precipitazioni previste fin dalla notte e per tutta la giornata, in parte a carattere di rovescio o temporale. Fino alle ore centrali, i fenomeni saranno diffusi e insistenti tra Alte Pianure e fascia prealpina, soprattutto nella fascia centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni diventeranno più sparse, con tendenza all’attenuazione ed esaurimento da Ovest a Est. In tarda serata, i fenomeni persisteranno sui settori meridionali, mentre altrove saranno assenti o residui.

I venti in pianura proverranno prevalentemente dai quadranti orientali, in montagna dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata, e raffiche possibili tra 40 e 60 km/h sotto i 1500 metri.

Il Centro Funzionale analizzerà nella mattinata di domani i nuovi scenari previsionali e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata.