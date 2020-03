L’ultimo tributo al dottor Mauri. Dolore per i tanti i medici “caduti” nell’emergenza Coronavirus

L’ultimo, in ordine di tempo è stato il dottor Ivan Mauri, 70 anni, medico di base residente a Beverate di Brivio morto martedì 24 marzo 2020, a causa delle complicazioni dovute al contagio. E purtEoppo sono tanti i medici “caduti nell’emergenza Coronavirus

A tributare un commosso omaggio al medico briviese è Valter Valsecchi, Direttore Dipartimento Cure Primarie

“Difficile scrivere qualcosa al di là delle parole di circostanza, che possa dare senso a questa tragica scomparsa di un collega, un professionista, che ha dato sino all’ultimo prova della sua dedizione e del suo impegno a fianco dei suoi pazienti.

Chi lo ha conosciuto nella nostra ATS l’ha sempre trovato semplice, disponibile, e competente.

Sempre pronto a mettersi in gioco in ogni occasione e con ogni persona.

Mettersi in gioco in questo momento è stato difficile, ma il dr. Mauri l’ha fatto con un impegno che si è protratto sino all’ultimo, prima di abbandonarsi a malincuore alle cure di altri colleghi con la speranza di ritornare presto ad esserci in prima persona.

In questo periodo dove sobrietà e Impegno sono le caratteristiche di cui la Sanità ha bisogno, dove il sommesso prende il posto dell’urlato, il dr. Ivan Mauri ha fatto il suo dovere di professionista sapendo di non essere un eroe ma solo uno dei tanti medici che quotidianamente lavorano in modo estenuante per garantire l’assistenza necessaria ai nostri cittadini.

L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza esprime il suo più profondo cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa del dott. Ivan Mauri, in primo luogo non dimenticandolo e segnalandolo come esempio per tutti”.