Un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena è stato stabilito per il sessantenne di Valgreghentino a processo per la morte di Lorenzo Grignani, 16enne di Airuno, vittima di un tragico incidente stradale il 24 gennaio 2025 a Olginate.

Lorenzo Grignani morì a 16 anni: patteggia un anno l’uomo al volante dell’auto

Ieri, martedì 10 febbraio 2026, l’uomo, incensurato, difeso dagli avvocati Stefano Pelizzari e Paolo Grassi, ha scelto di scendere a patti con davanti al giudice per le udienze preliminari Salvatore Catalano, in accordo con il pubblico ministero Chiara Di Francesco.

L’accusa, basata sui rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Merate e su una consulenza tecnica della Procura, contestava l’omissione di precedenza e l’eccesso di velocità, configurando l’ipotesi di omicidio stradale.

La perizia ha evidenziato che, pur senza escludere la responsabilità del conducente, anche Lorenzo viaggiava a velocità superiore a quella consentita, circostanza che ha contribuito alla definizione del patteggiamento. Sul fronte civile, la compagnia assicurativa ha già versato un acconto alla famiglia della vittima, con eventuali ulteriori richieste da discutere davanti al giudice.

L’incidente si era verificato pochi minuti prima delle 20 in via Spluga, all’altezza dello svincolo per via Santa Maria. Lorenzo, rientrando a casa dopo un allenamento di canottaggio a Pescate, viaggiava verso Merate quando la sua moto ha impattato con la Nissan del sessantenne, proveniente in direzione Lecco. I soccorsi, immediatamente allertati, hanno stabilizzato il giovane sul posto prima di trasferirlo in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, dove purtroppo è deceduto.