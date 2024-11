Investito sulle strisce: 18enne muore dopo un anno di coma. Renato Deja Mihali, residente a Merate, si è spento nel centro riabilitativo in cui era ricoverato da qualche mese. La sera di martedì 7 novembre 2023 era stato investito sulle strisce pedonali a Robbiate.

Investito sulle strisce: 18enne muore dopo un anno di coma

Il 18enne, di origini rumene, residente con la famiglia in via Fratelli Cernuschi a Merate, era stato travolto da una Peugeot guidata da un 21enne mentre attraversava la strada sulle strisce all'altezza del colorificio e dell'autosalone Df Motors, in via Mario Greppi a Robbiate, un tratto particolarmente conosciuto per la sua pericolosità.

Il ragazzo era stato colpito dal veicolo con violenza, aveva urtato il parabrezza, sfondandolo, riportando un trauma cranio-facciale molto grave, per il quale era stato ricoverato in prognosi riservata a Bergamo.

Le condizioni del ragazzo erano sono parse sin da subito gravissime: sul posto erano sopraggiunte automedica e autoambulanza della Croce Bianca di Merate in codice rosso ed era stato chiesto anche l'intervento di un elisoccorso.