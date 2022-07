Incendio in fabbrica, maxi spiegamento di mezzi

Incendio in fabbrica a Brivio, nel nucleo di case di via Volta a ridosso della Provinciale. Otto squadre di Vigili del fuoco al lavoro.

Incendio in fabbrica a Brivio

Il rogo, le cui cause non sono ancora note, si è sviluppato all'alba di oggi, sabato 23 luglio. Come riportato anche dai colleghi di primamerate, dalle 4.30 circa sono otto le squadre dei Vigili del fuoco impegnate nello spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto il magazzino di una fabbrica di pitture a Brivio, nel nucleo di case di via Volta a ridosso della Provinciale. Tre squadre sono partite dal distaccamento volontario di Merate, quattro da Lecco e una dal distaccamento di Valmadrera.