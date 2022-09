Se l'è vista davvero brutta il ragazzino he nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre 2022, è rimasto bloccato con la canoa nelle rapide dell'Adda. Il pericoloso incidente, fortunatamente con lieto fine, è avvenuto nella zona di Paderno, in un punto particolarmente critico del fiume.

Incastrato nelle rocce del fiume Adda con la canoa: i pompieri si calano dall'elicottero per salvarlo

Il giovanissimo sportivo stava pagaiando nel fiume quando ha raggiunto una zona in cui l'acqua dell'Adda scorre con particolare irruenza tra vortici, mulinelli e ripide. Il natante del giovane è rimasto incastrato tra le rocce e il giovane ha rischiato di finire in acqua e annegare.

Alcuni testimoni, assistendo impotenti alla scena, hanno quindi chiesto aiuto mettendo in moto la macchina dei soccorsi. A quel punto si sono mobilitati i sanitari e i pompieri. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco sia dal distaccamento di Merate che dal Comando provinciale di piazza Bione a Lecco.

Non solo ma in volo da Malpensa si è alzato anche Drago, ovvero l'elicottero dei pompieri. Il personale SAF (speleo alpino fluviale) si è calato tramite il verricello dal velivolo e ha portato in salvo il ragazzo. Il giovanissimo era ovviamente spaventato ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

Come detto luogo era particolarmente impervio e l'intervento è stato reso difficoltoso dalla forza dell'acqua