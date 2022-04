Imbersago, violento incidente lungo la Sp56: traffico bloccato

Cronaca

Coinvolte otto persone tra cui una bambina di 3 e un bambino di 4 anni

Violento incidente lungo la Sp56 a Imbersago, coinvolti ben otto mezzi. E' successo nel pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile 2022. Al momento la strada rimane chiusa al traffico.

Violento incidente lungo la Sp56

Pochi minuti prima delle 15 di questo pomeriggio, domenica 10 aprile 2022, è scattato l'allarme per un incidente lungo la Sp56 a Imbersago, poco prima della curva e del rettilineo per Garlate. Stando alle prime informazioni ricevute e a quanto riportato dai colleghi di primamerate, un veicolo ha invaso la corsia opposta colpendo due auto di cui una frontalmente, in un violento impatto che ha scaraventato i veicoli ai lati della strada.

Le dinamiche dell'incidente

A vagliare le dinamiche dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Merate. Al momento, quello che si sa è che una Jeep bianca, con a bordo un'intera famiglia tra cui due bambini di 3 e 4 anni, viaggiava in direzione Merate quando, per cause ancora da accertare, ha invaso l'altra corsia prendendo prima la fiancata di Honda grigia e poi centrando in piano la Punto grigia che viaggiava dietro con a bordo una coppia di giovani.

La chiamata ai soccorsi

L'allarme è partito esattamente intorno alle 14.54. Ad attivarsi e precipitarsi sul luogo dell'incidente diversi mezzi di soccorso tra cui la Croce Bianca di Calolziocorte, la Croce Azzurra di Trezzo sull'Adda, la Croce Bianca di Merate e due squadre di Vigili del fuoco da Lecco e Merate. Allertato anche l'elisoccorso da Milano per eventuale trasporto d'urgenza in ospedale. Non si hanno ancora informazioni precise riguardo le condizioni delle persone coinvolte che, dalle informazioni di Areu, sono otto, tra cui anche una bambina di 3 e un bambino di 4 anni. Sembra, però, che ad avere la peggio sia stato il conducente dell'Honda grigia, che al momento si troverebbe all'Ospedale d Ponte San Pietro.

Le condizioni delle persone coinvolte

Al momento, risultano 7 le persone che hanno avuto necessità di soccorsi. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat grigia centrata dalla Jeep: un uomo di 26 anni, che al momento si troverebbe all'Ospedale di Varese in codice rosso per un trauma toraco-addominale e in trauma cranico. A bordo con lui, una donna di 31 anni si trova ora in codice giallo all'Ospedale di Lecco per un trauma toraco-addominale.

Le squadre di vigili del fuoco hanno liberato 2 persone rimaste incarcerate all'interno di una delle 3 autovetture.

Articolo in aggiornamento.

